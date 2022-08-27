موريتانيا.. وفاة شخص غرقا وسقوط أعرشة جراء الأمطار

توفي شخص في حادثة غرق ببركة مائية، في قرية “الشلخه” بمقاطعة اطويل في الحوض الغربي، وفق ما أوردت وزارة الداخلية الموريتانية.

وقالت الوزارة في نشرتها حول حوادث الأمطار، اليوم السبت، إن الأمطار التي شهدتها المذرذرة في ولاية ترارزة ليل الخميس/الجمعة، أدت إلى سقوط 8 أعرشة، وتضرر بعض البيوت.

وأضافت أن الطريق المعبد وسط المذرذرة تضرر جراء الأمطار التي سجلت فيها 120 مم، وهي الأقوى في السنوات الأخيرة.

وتسببت السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الشهرين الأخيرين، في وفاة أكثر من 30 شخصا أغلبهم أطفال قضوا في برك مياه أو غرقا في النهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة أمطارا غزيرة، خلفت الكثير من الخسائر المادية، كما عطلت العديد من الطرق، وهددت الكثير من السدود.