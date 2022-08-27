تسجيل إصابات بحمى الوادي المتصدع في الحوض العربي

أفاد مصدر في المندوبية الجهوية للتنمية الحيوانية بولاية الحوض الغربي، لصحراء ميديا، أن المندوبية سجلت ظهور حالات إصابة بحمى الوادي المتصدع، لدى قطعان من الإبل في بلدة بودركة التابعة لمقاطعة العيون عاصمة الولاية.

وقال المصدر إن “المندوبية توصلت ببلاغ يفيد بنفوق عدد من رؤوس الإبل في قرية بودركة، وأنها أوفدت بعثة إلى القرية المذكورة، لمعاينة قطعان الإبل التي ظهرت فيها حالات النفوق المفاجئة”.

وأشار إلى أن “البعثة بعد الاشتباه في إصابة هذه القطعان بحمى الوادي المتصدع، قررت أخذ عينات وإرسالها إلى المخبر للتأكد من إصابتها بهذا المرض الذي يتنقل إلى البشر”.

وأكد ذات المصدر أن “النتائج المخبرية أكدت إصابة عدد من قطعان الإبل بحمى الوادي المتصدع”، مضيفا أن المندوبية اتخذت حزمة من الإجراءات اللازمة، لمنع انتشار المرض، شملت رش البرك والمستنقعات من أجل مكافحة البعوض الناقل للمرض.

وأكد المصدر الذي فضل حجب هويته، أن وزارة الصحة أخذت عينات من بعض السكان، ووزعت بعض الناموسيات المشبعة بالمواد الطاردة للحشرات، على السكان المقيمين في المنطقة.

وأضاف أن المندبية أطقلت حملة توعية للوقاية من المرض، داعيا إلى الابتعاد عن تناول لحوم الحيوانات المريضة، والتخلص من جثث هذه الحيوانات بالحرق.