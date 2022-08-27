موريتانيا.. تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية، الخاصة بمتابعة الحالة الوبائية المتعلقة بكورونا، إن المصالح التابعة لها سجلت خلال اليوم الأخير ثلاث حالات شفاء من الفيروس.

وأضافت أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 983 فحصا، منها 934 فحصا سريعا، و 49 فحصا مخبريا،ليصل بذلك عدد الحالات النشطة بالفيروس إلى 53 حالة

ووفق آخر إحصائية نشرتها الوزارة عن الحصيلة النهائية منذ ظهور الجائحة، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 62 ألفا و 759 إصابة، من بينها 992 حالة وفاة، فيما ببلغ عدد حالات الشفاء إلى 61 ألفا و 714 حالة.