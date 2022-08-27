الحزب الحاكم: ندعم جهود الحكومة لمواجهة مخلفات الأمطار

قال رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، محمد ماء العينين ولد اييه إن الحكومة ستقوم بما يتطلبه واقع عدد من الأماكن في العاصمة نواكشوط، تضررت من مياه الأمطار التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وأضاف ولد اييه خلال جولة له في عدد من أحياء نواكشوط، “إن حزب الإنصاف سيكون داعما للحكومة في جهودها لمواجهة مخلفات الأمطار، ووقوفها مع المواطنين”.

وقال الحزب في منشور له اليوم السبت إن جولة رئيسه في أحياء العاصمة، تأتي إيذانا بإطلاق برنامج للمساعدات ينظمه الحزب لصالح المتضررين من التساقطات المطرية الأخيرة في مدن نواكشوط وكيهيدي واكجوجت.

وشملت جولة رئيس الحزب الحاكم المناطق الأكثر تضررا، في مقاطعات السبخة، الميناء، ودار النعيم.

وأضاف منشور حزب الإنصاف أن خلية الطوارئ بالحزب، قررت توزيع بعض المساعدات لصالح هذه المناطق، ضمن ما قال إنها “مجهودات الحزب المعبرة عن الوقوف إلى جانب المواطنين في جميع الظروف، وفق فلسفة الحزب القائمة على القرب من المواطنين جميعا”.