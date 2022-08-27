الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار على 7 ولايات

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أنها تتوقع هطل أمطار معتدلة إلى قوية على كوركول ولبراكنة ولعصابة، وخفيفة إلى متوسطة على الحوضين واترارزه وكيدي ماغه خلال 48 ساعة القادمة.

وقالت الهيئة في نشرتها حول الحالة الجوية العامة ليومي 28 و29 أغسطس، إن الرؤية ستكون متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على المناطق الوسطى وشمال السواحل وأقصى شمال البلاد.

وبخصوص نواكشوط، أشارت إلى أن “الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى غربية مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم”.

وكانت مناطق مختلفة في البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة أمطارا غزيرة، تسببت في وفاة أكثر من 30 شخصا، وخلفت الكثير من الخسائر المادية، كما عطلت العديد من الطرق، وهددت بعض السدود.