الوزير الأول: الحكومة عبأت كافة الوسائل لشفط مياه أمطار نواكشوط

قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، إن حكومته عبأت كافة الوسائل اللازمة لإنجاح عملية شفط مياه الأمطار عن العاصمة نواكشوط.

جاء ذلك خلال زيارة أداها ولد بلال مسعود لبعض المناطق التي تضررت من الأمطار التي شهدتها نواكشوط يوم الجمعة.

وأضاف ولد بلال مسعود أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يقف إلى جانب المواطنين أين ما كانوا، مشددا على أنه أوصى بأن تتجند القاطاعات الحكومية من أجل أن تعود الوضعية إلى ما كانت عليه قبل هطل الأمطار في أسرع وقت.

ودعا الوزير الأول الفرق المكلفة بعملية شفط المياه أن تواصل الليل بالنهار من أجل إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، مؤكدا أن الحكومة عبأت كافة الوسائل اللازمة لإنجاح العملية.

وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط في الأيام الأخيرة أمطارا غزيرة، حولت مناطق واسعة من مقاطعتي “دار النعيم” و”تيارت” إلى مستنقعٍ كبير، وغمرت المياه المنازل والمساجد وقطعت الشوارع، كما هجرت عشرات الأسر من بيوتها.