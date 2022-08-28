وزير: أزمات العالم تلزم الدول زراعة سلة غذائها

قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله، إن الأزمات التي يمر بها العالم فرضت واقعا جديدا يلزم الدول زراعة سلة غذائها على أرضها.

الوزير كان يتحدث خلال نشاطا في مدينة بنشاب بولاية انشيري، حول الحملة الزراعية الوطنية السنوية التي انطلقت في يونيو الماضي.

وأضاف الوزير، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “يعي ضرورة الزراعة وإمداد الأسواق المحلية بمنتوج زراعي وطني يعزز السيادة ويحقق الاكتفاء ذاتي”، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير أن المنتجات المزروعة محليا تعزز الاستقلالية ولا تتأثر بالعوامل الخارجية ولا بسلاسل الإمداد والشحن الدولي، مشيرا أن الحكومة قطعت إجازتها السنوية لمتابعة احتياجات المواطنين في ظل ما يمر به العالم من أزمات.

وقال الوزير إن ولاية انشيري “تتمتع بأرض خصبة تنتظر يدا عاملة منتجة”، مؤكدا أن الحكومة تمنح أولوية للمشاريع الموجهة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا.