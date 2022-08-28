موريتانيا.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على 6 ولايات

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل تهاطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على ست ولايات.

وبحسب شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية، فإن الأمطار المسجلة في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي، وكوركول ولبراكنه وتكانت، وكيدي ماغه، جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي :

تمبدغه:

ام كفه …………………………………………. 24 مم

احسيات اهل اعبيدي ……………………. 20 مم

طلحايت اهل ايه …………………………. 20 مم

جيكني:

كصر البركه …………………………. 78 مم

اقطوعت ابهاه …………………… 66 مم

اطويل 1 …………………………… 55 مم

المبروك …………………………….. 47 مم

فينيه …………………………………. 45 مم

افيرني ……………………………….. 45 مم

اجمانيه ……………………………… 40 مم

تشليت لكور ………………………. 40 مم

بلكلال ……………………………….. 38 مم

مريشه …………………………….. 36 مم

اقليك اهل بيه ……………….. 35 مم

حاسي اهل مبدوع …………….. 35 مم

منت احميديت …………………… 31 مم

التوميات 2 ………………………. 30 مم

لبنيباري ……………………………. 25 مم

دجيكني …………………………… 20 مم

ام ازريكه …………………………. 15 مم

الحوض الغربي:

لعيون:

الشام ………………………… 20 مم

ام لحياظ …………………… 20 مم

كوبني:

اتريدات …………………… 25 مم

كوبني …………………….. 18 مم

الرزام ……………………… 15 مم

المبرك ……………………. 15 مم

مدبوكو …………………… 14 مم

كوكي ……………………… 13 مم

نعمة الله 2 ……………… 10 مم

افلانيه …………………….. 07 مم

اطويل:

اطويل ……………………… 15 مم

الصط ……………………….. 11 مم

احريجت اهل الشيخ احمد …………. 10 مم

كوركول:

كيهيدي:

دندي شارات ………………………. 08 مم

كيهيدي ………………………………. 06 مم

دجول …………………………………. 03 مم

مونكل:

ميت البطحه …………………… 20 مم

ميت البير …………………………. 12 م

تجمع افدجار …………………….. 11 مم

اجخ …………………………………… 10 مم

مونكل ……………………………… 03 مم

مقامه:

انيرول ………………………………. 30 مم

والي ………………………………… 06 مم

مقامه ………………………………. 04 مم

صانيه ……………………………… 04 مم

لبراكنه:

ألاك:

امنات احميني ………………… 25 مم

الزقلان …………………………… 21 مم

العزلات ………………………….. 10 مم

دار النعيم ………………………. 04 مم

اجخ امبان …………………….. 70 مم

لبير …………………………………. 13 مم

لمبقدد …………………………… 10 مم

مال:

مال ………………………………….. 23 مم

تمباره ………………………………. 02 مم

بابابى:

بابابى ………………………………. 04 مم

تكانت:

تجكجه:

تنتملل …………………………….. 30 مم

اودي لكشور …………………… 05 مم

لحويطات ……………………….. 04 مم

تكننت …………………………….. 02 مم

اكفان 2 …………………………… 02 مم

كيدي ماغه:

سيلبابي:

سيلبابي …………………………… 09 مم

كنكو قابو ………………………… 38 مم

دجيكوني …………………………. 37 مم

اهل سكابه ………………………. 25 مم

قابو …………………………………. 24 مم

اشكاطه ………………………….. 20 مم

فيتاسه ……………………………. 16 مم

الشيه 2 …………………………… 14 مم

الاسلام ……………………………. 10 مم

بتنده ……………………………….. 06 مم

بؤته ………………………………… 06 مم

الشيه 1 …………………………… 06 مم

الجديده …………………………… 05 مم

برودي …………………………….. 05 مم

ازنيكي العرب ………………….. 05 مم

كوراي ……………………………… 03 مم

ول ينج:

بعنز ……………………………… 26 مم

دجيو ……………………………. 22 مم

امبيديع اساق ………………. 20 مم

ومبو:

دجليبه ………………………… 25 مم

عر ………………………………. 06 مم

ومبو ………………………….. 05 مم

اجار اهل عالي …………… 04 مم