مجموعة “الوفاء” تقرر توزيع 2000 سلة غداء على المتضررين من السيول

أعلنت مجموعة الوفاء المملوكة لأهل غده، أنها ستوزع 2000 سلة غذاء على المتضررين من السيول التي عرفتها بعض المناطق في موريتانيا.

وقالت المجموعة في بيان، إن هذه العملية تأتي تلبية لنداء رئيس حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد أييه، الذي طالب المجموعة بالمساهمة في جهود “التضامن” مع المتضررين من السيول.

وتعهد مدير المجموعة ابراهيم ولد أحمد سالم ولد غده، في رسالة وجهها لرئيس حزب الإنصاف، “بالمساهمة بـ2000 سلة مكتملة ستوزع في الأيام القادمة”، وفق البيان.

وكان رئيس حزب “الإنصاف” دعا الشركات التجارية ورجال الأعمال إلى المساهمة في جهود دعم المتضررين من السيول، وذلك خلال زيارة لعدد من الأحياء المتضررة في نواكشوط.

في ذات السياق أشاد رئيس حزب “الإنصاف” في رسالة وجهها لمدير مجموعة الوفاء بقرار المجموعة الاستجابة للنداء الذي وجهه بهذا الخصوص.

وأضاف: “لقد ضربتم بدعمكم الكبير لتدخل الحزب لصالح سكان الأحياء المتضررة في نواكشوط وكيهيدي واكجوجت مثالا على الحزبية والوطنية”.

وتسببت السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الشهرين الأخيرين، في وفاة أكثر من 30 شخصا أغلبهم أطفال قضوا في برك مياه أو غرقا في النهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة أمطارا غزيرة، خلفت الكثير من الخسائر المادية، كما عطلت العديد من الطرق، وهددت الكثير من السدود.