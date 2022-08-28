موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا في ولاية لبراكنة

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، اليوم الأحد، وفاة شخصين غرقا، أحدهما لقي حتفه في بركة مائية في منطقة تادريصة التابعة لبلدية صنكرافة بولاية لبراكنه، فيما لقي الآخر حتفه غرقا قرب مدينة ألاك عاصمة الولاية.

وقالت الوزارة في نشرتها الصادرة مساء اليوم الأحد، حول حوادث الأمطار، إن الأمطار التي شهدتها مدينة المذرذرة في ولاية اترارزة أدت إلى تضرر 9 أعرشة.

وتسببت السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الشهرين الأخيرين، في وفاة أكثر من 35 شخصا أغلبهم أطفال بعد غرقهم في برك مياه أو في النهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة أمطارا غزيرة، خلفت الكثير من الخسائر المادية، كما عطلت العديد من الطرق، وهددت الكثير من السدود.