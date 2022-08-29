«صوملك» توضح أسباب انقطاع التيار وتعتذر للزبناء

قالت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» إن الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي الذي شهدته العاصمة نواكشوط مساء أمس الأحد حصل نتيجة عطب طارئ في شبكة «مانانتالي».

وأعربت الشركة في بيان لها عن اعتذارها لسكان مدينة انواكشوط عن الانقطاع، مشيرة أن العطب حصل على مستوى محطة التحويل التابعة لشبكة مانانتالي في انواكشوط و التي تشغلها شركة «سيماف» لصالح منظمة استثمار نهر السينغال.

وأكدت الشركة أنها بادرت على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الخدمة بعد انقطاع دام ما بين 30 الى 50 دقيقة حسب المناطق التي تمت تغذيتها تدريجيا.

وشهدت مدينة نواكشوط ليل الأحد/ الاثنين انقطاعا شاملا عن التيار الكهربائي استمر لساعة.