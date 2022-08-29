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موريتانيا تسجل “صفر حالة” من كورونا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من  أسبوع.

وقالت الوزارة إنها سجلت أربع حالات شفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لم تسجل حالة وفاة. 

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وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 732 فحصا، من بينها 663 فحصا سريعا و  69 فصحا مخبريا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد من فيروس كورونا يبلغ 42 حالة. 

وسجلت موريتانيا حتى الآن 62761 حالة من فيروس كورونا، منذ ظهوره أول مرة آواخر مارس 2020.

وتوفي جراء الفيروس 992 شخصا على الأقل، وفق بيانات وزارة الصحة. 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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