مصرع 3 أشخاص في حادث سير على طريق الأمل

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء، وأصيب عدة أشخاص آخرين بجروح، في حادث سير وقع على طريق الأمل (المقطع الرابط بين العاصمة نواكشوط، ومدينة بوتلميت)

وقال رئيس جمعية معا للحد من حوادث السير، محمد الأمين ولد الفاظل، في منشور له، إن الحادث نتج عن انقلاب حافلة تابعة لأحدى شركات النقل بين المدن.

يأتي هذا الحادث بعد يومين من حديث وزارة الصحة، عن تزايد حوادث السير في الفترة الأخيرة، مطالبة باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذرة وتخفيف السرعة.

وسبق أن للحكومة الموريتانية أن عزت ارتفاع حوادث السير في السنوات الأخيرة، إلى سلوك السائق بالدرجة الأولى، وضعف الرقابة على الطرق.