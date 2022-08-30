غينيا.. إصابة 5 أشخاص داخل طائرة تركية

جرح خمسة أشخاص على الأقل مساء أمس الإثنين، بعد تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، لمطبات جوية قوية في رحلة من اسطمبول نحو كوناكري عبر واغادوغو.

وحسب بيان لمطار سيكو توري في كوناكري، فإن الطائرة هبطت بسلام على مدرج المطار، وتم نقل خمسة أشخاص إلى الحالات المستعجلة، ولم يكشف البيان عن طبيعة إصابتهم.

وقالت سلطات المطار في بيانها، إن الطائرة القادمة من واغادوغو في بوركينا فاسو، تعرضت لمطبات جوية قوية، لكن القبطان استطاع الهبوط بسلام في المطار في حدود الساعة التاسعة مساء.

وأوضح البيان أن 135 شخصا كانوا على متن الطائرة، مشيرا إلى أن الوزير الأول ووزير النقل وصلا إلى المطار لطمأنة المسافرين.

وتظهر بيانات موقع تتبع حركة الطيران، أن الرحلة TK537، قامت بالدوران مرتين وهي على ارتفاع 8 آلاف قدم قبل الهبوط في مطار كوناكري، وعادة ما تتخلص الطائرات من الوقود في حالة الهبوط الاضطراري.

ولم تعلق بعد الخطوط الجوية التركية على الحادث، حتة الساعة 6:30 صباح اليوم.