وقف التنقيب عن الذهب في تازيازت بسبب الأمطار

أعلنت شركة معادن موريتانيا، اليوم الثلاثاء، وقف جميع عمليات التنقيب عن الذهب في منطقة تازيازت شمالي البلاد لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد.

وقالت الشركة في بيان، إن هذا التوقيف “يأتي على إثر التساقطات المطرية التي شهدتها منطقة تازيازت فجر اليوم، وعطفا على النتائج التي توصلت إليها الفرقة الميدانية بعد تقييمها للأوضاع الناجمة عن هذه التساقطات”.

وأمرت الشركة المنقبين الناشطين في منطقة تازيازت، بالتوقف التام عن جميع عمليات الحفر في المنطقة لمدة 48 ساعة، مؤكدة أن هذه المدة قابلة للتجديد.

ودعت الشركة المشرفة على تنظيم قطاع التنقيب، “جميع المستغلين الناشطين في الميدان داخل المناطق المجاورة لمنطقة تازيازت، إلى توخي الحذر مع التقيد التام لإجرءات السلامة المنصوص عليها”.

وأضافت بيان الشركة “هذه الدعوة تأتي تجسيدا لحرص الشركة على سلامة وأمن العاملين في القطاع، وتطبيقا منها لإجراءات السلامة المعمول بها في هذا الشأن”.