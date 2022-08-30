الحكومة تفسخ عقد مع شركة تأخرت تنفيذ أشغال في روصو 

فسخت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، العقد مع الشركة (TENDEL) المكلفة بإنجاز مكونة مباني ضمن مشاريع ملحقة بجسر روصو جنوبي البلاد، بسبب تأخرها بتنفيذ الأشغال.

وقالت وزارة التجهيز والنقل إن الشركة المذكورة لم تنفذ 5٪ من الأشغال رغم استهلاك أكثر من 90٪ من المدة التعاقدية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى « تنفيذ المشاريع بمعايير الجودة المطلوبة وفي الآجال الزمنية المتفق عليها في دفتر الالتزامات».

ويتكون المشروع المذكور من محطة لنقل الركاب، وسوق عام في المدينة الحدودية، ومركز اجتماعي، وفق وزارة التجهيز والنقل.

وقالت الوزارة إنه من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي وصفته بالحيوي سيتم تحيين الدراسات وإعلان مناقصة «لاختيار شركة قادرة على تشييد هذه المنشآت المهمة في تنمية المدينة في أقرب الآجال».

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد قال في وقت سابق إن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.

وحذر الرئيس خلال شهر يوليو الماضي منسقي المشاريع من التأخير في الإنجاز، مشيرا إلى «أن تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع تصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها».