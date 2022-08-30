بـ 130 مليون أوقية.. وضع حجر الأساس لتطوير «المركب الأولمبي»

وضع وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني، ختار ولد الشيباني، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع تطوير المركب الأولمبي في العاصمة نواكشوط من خلال توسعة الملحق متعدد الرياضات.

ويتكون المشروع من بناء غرف ملابس للاعبين في ملاعب متعددة التخصصات، وتوفير مدرجات للجمهور، وساحات للرياضة والترفيه، وتبلغ تكلفته 130 مليون أوقية قديمة.

وقال المدير العام لهيئة المركب الأولمبي، إبراهيم أوديكه، إن هذا المشروع سيسمح للمركب بمواصلة جهوده في خدمة الرياضة وتطويرها.

وأشار ولد أوديكه إلى أن هذا المشروع يعتبر لبنة أساسية في برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في الجانب «المتعلق ببناء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية خدمة للمواهب الوطنية وتشجيعا لتوجيه الشباب إلى الرياضة والابتعاد عن الانحراف والغلو»، وفق قوله.

وأوضح ولد أوديكه أن مؤسسته وضعت برنامج «طموحا» يتعلق بتطوير المنشآت الرياضية، كتهيئة ملاعب متعددة التخصصات وتجهيزها، وتهيئة الساحات الجانبية للمركب، وبناء مسبح أولمبي، وتجهيز ملاعب لكرة القدم، وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للانباء (الرسمية).

ويسير المركب الأولمبي أكبر ملعب لكرة القدم في موريتانيا يتسع لحوالي 12 ألف متفرج.