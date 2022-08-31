دراسة: شرب الشاي يطيل العمر

كشفت دراسة طبية حديثة عن آثار إيجابية لتناول الشاي على الصحة، موضحة فوائد عديدة للمشروب الشعبي.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية “حوليات الطب الباطني”، إن من يشربون الشاي بمعدل يزيد عن كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي.

ووفق الدراسة فإن النتائج الإيجابية لشرب الشاي لم تتأثر سواء تم تناوله بدون إضافات أو مع السكر والحليب.

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85 في المئة من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كانوا يشربون الشاي بانتظام.

وتبيّن للباحثين أن شرب الشاي كان مرتبطا بانخفاض طفيف بنسبة تتراوح بين 9 و13 في المئة بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووصف فرناندو رودريغيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، البحث بأنه يمثل “تقدما كبيرا”، موضحا أن معظم الدراسات السابقة أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر هو الأكثر استهلاكا، وقلة من الأبحاث المرتبطة بالموضوع خارج آسيا كانت “صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها”.