أمطار متوسطة إلى خفيفة في ولايات نواكشوط الثلاث

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، اليوم الأربعاء، مقاييس الأمطار التي شهدتها مقاطعات ولايات نواكشوط الثلاث الليلة البارحة.

وأظهرت المقاييس المعلن عنها، هطل أمطار متوسطة على مقاطعات ولاية نواكشوط الشمالية، فيما كانت خفيفة إلى ضعيفة في بقية مقاطعات نواكشوط.

وجاءت مقاييس الأمطار على النحو التالي: