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أمطار متوسطة إلى خفيفة في ولايات نواكشوط الثلاث

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
نواكشوط - أرشيف
أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، اليوم الأربعاء، مقاييس الأمطار التي شهدتها مقاطعات ولايات نواكشوط الثلاث الليلة البارحة.
 وأظهرت المقاييس المعلن عنها، هطل أمطار متوسطة على مقاطعات ولاية نواكشوط الشمالية، فيما كانت خفيفة إلى ضعيفة في بقية مقاطعات نواكشوط.
وجاءت مقاييس الأمطار على النحو التالي:
نواكشوط الجنوبية
الرياض 8 مم
عرفات 3 مم
الميناء 5 مم
نواكشوط الغربية
السبخه 5 مم
تفرغ زينه 5 مم
لكصر 3 مم
نواكشوط الشمالية
توجنين 16 مم
دار نعيم 13 مم
تيارت 13 مم

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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