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المغرب.. الرأس الأخضر تفتح قنصلية لها في الداخلة

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

افتتحت جمهورية الرأس الأخضر، اليوم الأربعاء، قنصلية عامة لها، في مدينة الداخلة، في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وحضر لتدشين القنصلية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  ناصر بوريطة، ونظيره من الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس.

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وجاء تدشين القنصلية بعد أن افتتحت جمهورية الرأس الأخضر أمس الثلاثاء، سفارتها في العاصمة الرباط، بحضور الوزيرين.

وارتفع عدد القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون 12) قنصلية).

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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