«تآزر» توزع مبالغ مالية لصالح ألف أسرة شردتها الأمطار في دار النعيم 

بدأت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر ”مساء اليوم الأربعاء، توزيع تحويلات نقدية لصالح 1000 أسرة تضررت من الأمطار الأخيرة بمقاطعة دار النعيم.

وقالت المندوبية إن كل أسرة من الأسر المشمولة بالدعم، ستحصل على مبلغ 50 ألف أوقية قديمة، مشيرة إلى أن هذا التدخل يأتي في إطار مؤازرة الأسر التي فرضت عليها الظروف الصعبة مغادرة منازلها نتيجة تهاطل الأمطار الأخيرة.

وأضاف المندوب العام محمد عالي ولد سيدي أن مندوبيته بدأت في وضع برنامج لمساعدة المتضررين وتسوية الصعوبات التي تواجههم بالطرق والوسائل التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وفق تأكيده.

وأوضح ولد سيدي أن “التآزر” تعمل على إطلاق برنامج وصفه بالضخم لبناء مساكن اجتماعية لائقة في عموم التراب الوطني.

وأشار إلى أن المندوبية تخطط بصفة استعجالية للمساهمة في حل المشاكل المطروحة آنيا والناجمة عن التغيرات البيئة غير المنتظمة التي يشهدها العالم بصفة عامة و المنطقة بصفة خاصة.

وقال ولد سيدي إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «يقف إلى جانب المتضررين من الأمطار وقد أبلغهم تحياته ويتابع بصفة شخصية هذه الظروف الصبعة، ومصر على إيجاد حلول جذرية لها لكي لا تتكرر في المستقبل إن شاء الله تعالى»، وفق تعبيره.

وحولت الأمطار التي شهدتها نواكشوط الأخيرة مناطق واسعة من مقاطعتي “دار النعيم” و”تيارت” إلى مستنقعٍ كبير، فغمرت المياه المنازل والمساجد وقطعت الشوارع، وهجرت عشرات الأسر من بيوتها فيما حاولت أسرٌ عديدة أخرى التعايش مع برك المياه الراكد.