موريتانيا تتسلم موقع تشييد سفارتها بالرياض

تسلمت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، موقع بناء السفارة ومقر سكن السفير بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إن الأمين العام للوزارة سيد أحمد ولد بنان، استلم القطعة الأرضية التي سيشيد عليها مبنى السفارة، ومقر سكن السفير في الرياض.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ إجراءات بدء الأشغال في مبنى السفارة وسكن السفير في أقرب الآجال.

وبحسب الوزارة، فإن بناء السفارة في العاصمة السعودية يدخل في إطار تشييد سفارات موريتانيا في الخارج حتى “تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها في تمثيل مصالح الدولة وخدمة الموريتانيين المقيمين في الخارج” حسب الوزارة.

وكان وفد من وزارة الإسكان بدأ قبل أيام جولة شملت 4 دول يتم فيها بناء سفارات جديدة لموريتانيا، وبدأت الجولة من المغرب وتشمل الإمارات والسعودية والنيجر.