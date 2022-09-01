وزير التهذيب: معدل التمدرس ارتفع إلى 79% في موريتانيا

قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح التعليم محمد ماء العينين ولد أييه، إن معدل التمدرس في موريتانيا ارتفع من 77 في المائة إلى 79 في المائة.

الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، وأضاف أن نسبة النجاح ارتفعت من 47 في المائة إلى 55 في المائة خلال السنة الدراسية الماضية.

وأشار الوزير إلى أن قطاعه اكتتب آلاف المدرسين في السنوات الأخيرة، منوها إلى استفادة التلاميذ من الكفالة المدرسية.

ويأتي حديث ولد أييه بعد يومين من إعلان وزارة التهذيب الوطني حصر تدريس السنة أولى ابتدائية في المدارس العمومية.

وقالت الوزارة إن الإجراء الجديد يدخل ضمن برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الانتخابي “تعهداتي”.

وطالبت المديرين الجهويين للتهذيب بـ”تجسيد هذا القرار على أرض الواقع وتنفيذه بعد تصديق البرلمان عليه في شهر يوليو الماضي”.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة العام الماضي، فإن عدد التلاميذ في التعليم الأساسي بلغ أكثر من 625 ألف تلميذ، مقسمين على 3306 مدارس.

وقالت الوزارة، إنها تعمل على سد النقص الحاصل في المدارس العمومية وذلك بتأهيل المدراس وتشييد ألفي مدرسة، واقتناء 80 ألف طاولة مدرسية.