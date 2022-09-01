مصادرة مواد منتهية الصلاحية وإغلاق محل تجاري في نواكشوط

صادرت وزارة التجارة الموريتانية موادا غذائية منتهية الصلاحية خلال تفتيش لبعض المراكز التجارية بالعاصمة نواكشوط.

وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، إن الوزارة صادرت “عينات من العجائن والزيوت وبعض المواد الأخرى بعد أن تم الإشتباه فيها”.

وأضاف وزير التجارة الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن قطاعه أغلق محلا تجاريا بنواكشوط الغربية قبل أسبوعين، وغرمه بسبب زيادة الأسعار، متعهدا بمعاقبة كل من يخالف القوانين.

وطالب الوزير المواطنين بالمشاركة في مراقبة الأسعار، مضيفا “مراقبة الأسعار لا بد أن يشارك فيها الجميع وليس الدولة وحدها”.

وبرر وزير التجارة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية المستوردة بتغير سعرها دوليا، مؤكدا أن ارتفاع أسعار هذه المواد “طفيف على مستوى الجملة لم يصل لقائمة الأسعار التي حددتها الوزارة مع التجار كحد أعلى”.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت العام الماضي، إجراءات جديدة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بنسبة 10 في المائة من السعر الأصلي للمواد.