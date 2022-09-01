موريتانيا.. صاعقة رعدية تودي بحياة شخص في «تامورت انعاج» وسط البلاد

تسببت صاعقة رعدية في وفاة شخص وإصابة آخر، ببلدية تامورت انعاج بمقاطعة المجرية في ولاية تكانت وسط البلاد، وفق ما أعلنت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ اليوم الخميس.

وقالت اللجنة في نشرتها إن الأمطار تسببت في تضرر عدد من المباني المدرسية في مدينة «عدل بكرو» شرقي البلاد، وبعض القرى المجاورة لها.

وأضافت اللجنة أن الأمطار الأخيرة تسببت في تضرر البئرين الإرتوازيتين في قرية «امحيرث» بولاية آدرار شمالي البلاد.

وفي مقاطعة كيهدي، قالت اللجنة الفنية إن والي كوركول أشرف على إطلاق توزيعات نقدية مقدمة من قبل أحد نواب مدينة كيهدي لصالح المتضررين من السيول.

وقال اللجنة الفنية إن اللجنة الجهوية لتسيير الطوارئ قيمت الوضعية العامة لتأثير الأمطار وعمليات التدخل والإنقاذ، في مقاطعة “أكجوجت”، “فيما تتواصل عمليات شفط المياه عن الأحياء المتضررة في المدينة”.