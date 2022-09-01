اصطدام قطار “اسنيم” بسيارة حاولت عبور السكة

قال مراسل صحراء ميديا في ازويرات، اليوم الخميس إن قطار “اسنيم” اصطدم بسيارة حاولت قطع الطريق، مؤكدا أن الحادث لم يخلف ضحايا بشرية.

ونقل المراسل عن مصادره أن السيارة علقت بالسكة بعد محاولة سائقها اجتياز الطريق من مكان غير معهود، إثر سيول شهدتها المنطقة وأدت لإغلاق شبه تام للطريق الرسمي.

وتمكنت الشاحنات والسيارات رباعية الدفع من اجتياز بطحاء إمريكلي زوال اليوم الخميس متجهة إلى مدينتي ازويرات وافديرك بعد أن أوقف تدفق السيل في المنطقة حركة السيارات من اتواجيل إلى ازويرات وافديرك، وفق مراسل صحراء ميديا.

ولا يزال عدد آخر من السيارات الصغيرة والباصات العالقة في انتظار تراجع قوة السيول المتدفقة من كدية الجل.