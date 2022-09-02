الميناء.. “تآزر” توزع 50 مليون أوقية على ألف أسرة

وزعت الحكومة الموريتانية، 50 مليون أوقية قديمة، على ألف أسرة متضررة من الأمطار الأخيرة بمقاطعة الميناء، حيث ستحصل كل أسرة على 50000 أوقية قديمة.

وتولت المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء “التآزر” عملية التوزيع على المقيمين في مدرسة ولد رازكه في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية.

وقال المندوب العام لـ”تآزر”، محمد عالي ولد سيدي محمد، إن هذا التدخل يأتي في إطار “مؤازرة الأسر التي فرضت عليها الظروف الصعبة مغادرة منازلها نتيجة تهاطل الأمطار الأخيرة”.

وأضاف ولد سيدي محمد أن “التآزر”، بدأت في وضع برنامج لمساعدة المتضررين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مبرزا أن هذه “المساعدات التي تم تقديمها لدعم ومؤازرة الأسر المحتاجة تترجم سياسة رئيس الجمهورية في مجال مكافحة الإقصاء والتضامن الوطني” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المندوبية العامة “التآزر” منذ إنشائها “آزرت المواطنين في جميع ربوع الوطن عبر تقديم الدعم النقدي المباشر لأزيد من 210 آلاف أسرة متعففة، أي أكثر من 1,3 مليون شخص، وهو ما يعادل ثلث سكان البلاد، ووزعت أكثر من 36 مليار أوقية قديمة في إطار التحويلات النقدية الدائمة والظرفية”.

وقال المندوب العام لـ “تآزر” إن المندوبية تعمل على “إطلاق برنامج ضخم لبناء مساكن اجتماعية لائقة في انواكشوط وجميع عواصم الولايات، كما تخطط بصفة استعجالية للمساهمة في حل المشاكل المطروحة آنيا والناجمة عن التغيرات البيئية غير المنتظمة التي يشهدها العالم بصفة عامة وبلادنا بصفة خاصة”.

وكانت المندوبية العام للتضامن ومكافحة الإقصاء “التآزر” أعلنت أنها قدمت أمس الأربعاء تحويلات نقدية لصالح 1000 أسرة تضررت من الأمطار الأخيرة بمقاطعة دار النعيم.