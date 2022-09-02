أمطار غزيرة تغمر المستشفى وتعزل أحياء في أكجوجت

شهدت مدينة أكجوجت، عاصمة ولاية إينشيري، شمالي موريتانيا، فجر اليوم الجمعة، تهاطل أمطار غزيرة، خلفت أضرارا مادية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، إن “مياه الأمطار غمرت أجزاء من المستشفى، لكنها لم تسجل أضرارا مطلقا على المحجوزين و المتعالجين و المراجعين” وفق تعبيره.

وأضاف ولد داهي في تدوينة على صفحته في “الفيسبوك” أن السلطات أمنت التجهيزات الفنية والطبية الحساسة في المستشفى، وأن الفرق المعنية تستعد الآن لتعزيز قدرات المنظومة الصحية بالمدينة.

وأشار إلى أن “الإعداد جار لتنفيذ خطة حسب ما يتطلبه الأمر من طواقم و سيارات إسعاف و بنى تحتية بديلة مؤقتة ريثما يتم شفط المياه”.

ووفق مصادر محلية تحدثت لـ “صحراء ميديا” فإن الأمطار أسقطت عدة بيوت وأعرشة، وحاصرت أحياء حيوية في المدينة، وطالبت المصادر السلطات بالتدخل العاجل لتفادي مشاكل أكبر محتملة مع قوة الأمطار والسيول.

وأضافت ذات المصادر أن “الأمطار المتهاطلة فجر اليوم لم يسبق أن شهدتها مدينة أكجوجت، ولم تكن جاهزة لاستقبال هذا الكم من المياه” وفق تعبير المصادر.