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مفوضية الأمن الغذائي توزع مساعدات على المتضررين من الأمطار

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 35 دقيقة

وزعت مفوضية الأمن الغذائي اليوم الجمعة، مساعدات غذائية لصالح آلاف الأسر المتضررة من الأمطار الأخيرة في التي شهدتها مدينة نواكشوط.

وتستفيد من هذه المساعدات 3684 أسرة في ولاية نواكشوط الشمالية، وتشمل توزيع أكثر من 243 طنا من المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والأرز وزيت الطهي والتمر، كما تشمل توزيع كميات  من مواد التنظيف والتعقيم.

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وقال المفوض المساعد للأمن الغذائي لمام عبداوه أن “هذا التدخل يأتي لمساعدة المواطنين ومؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم”، مضيفا أن مفوضية الأمن الغذائي، تمكنت من تلبية احتياجاب المواطنين في مثل هذه الظروف، وتنفيذ عديد التدخلات لصالحهم في عموم التراب الموريتاني.

وأضاف أن توزيع هذه المساعدات يتم بناء على إحصاء للمتضررين، باشرته السلطات الإدارية والبلدية طيلة الأيام الماضية.

من جهته عمدة بلدية دار النعيم  امم ولد القطب امم، اعتبر   أن تدخل مفوضية الأمن الغذائي،   جاء في وقته المناسب، ومشيدا بالجهد الحكومي لمساعدة المواطنين المتضررين من الأمطار، عموما وفي بلدية دار النعيم على وجه الخصوص.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 35 دقيقة

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