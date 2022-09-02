أكجوجت.. مدينة «منكوبة» تطلق نداء استغاثة للتدخل السريع

حاصرت المياه والسيول الناتجة عن الأمطار، التي بلغت فجر اليوم 45 مم، أحياء واسعة في مدينة أكجوجت بولاية إينشيري، شمالي موريتانيا، ليطلق السكان نداء استغاثة للسلطات العليا في البلد لضرورة التدخل السريع لإيواء وإنقاذ المتضررين.

وقال عثمان ولد اكريفيت، ناشط مدني في المدينة، إن أكجوجت تعيش أوضاعا «كارثية بكل المقاييس» خصوصا في حيي الترحيل والحدائق، لأن الشارع الرئيس بقرب الحيين مرتفع عن مستوى المنازل، بالإضافة إلى انهيار سد كان يحجز المياه عن المدينة.

عثمان أضاف في تصريح لـ«صحراء ميديا” أن مثل هذه الأمطار لم تسجل منذ تسعينيات القرن الماضي، وأن «الكثير من المنازل تهدمت مما شرد العديد من الأسر، ومحاصرة المستشفى الرئيسي في المدينة، وبعض المدارس».

وأشار إلى أن السكان يعتبرون أن «الوضع كارثي بكل المقاييس ويتطلب تدخلا سريعا من الجهات المعنية، ويطلقون نداء استغاثة لتوفير المستلزمات الضرورية» حسب تعبيره.

وأشار إلى أن عددا من الناشطين في المدينة، أطلقوا حملة لجمع التبرعات بهدف تقديم المساعدات للأسر القاطنة في الأحياء المنكوبة في المدينة.

من جهته النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت،سيد أحمد محمد الحسن، فقد اعتبر أن المدينة تعيش حالة «نكبة حقيقية» بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت عليها فجر اليوم الجمعة.

وقال النائب في بيان له، إن ارتفاع منسوب المياه داخل مختلف أحياء المدينة، أدى إلى «تشريد عشرات الأسر وانهيار ومحاصرة العديد من المنازل، وتعطيل المستشفى الجهوي بالكامل، وهو ما ضاعف من وقع الأزمة».

ووجه النائب نداء عاجلا لمفوضية الأمن الغذائي ومندوبية «التآزر» بضرورة التدخل السريع لإيواء ومساعدة المتضررين.

ودعا الخيرين إلى المساعدة وتأمين متطلبات العيش للأسر المنكوبة، بعد ارتفاع أعداد السكان المتضررين.

في غضون ذلك قال وزير الصحة المختار ولد داهي، إن المياه غمرت «جزء من المستشفى، دون أن تخلف أي أضرار بشرية».

وأكد أن السلطات أمنت التجهيزات الفنية و الطبية الحساسة، وتعمل على تنفيذ خطة لتعزيز قدرات المنظومة الصحية في المدينة.

وكانت مصادر محلية من المدينة قد قالت لـ«صحراء ميديا» إن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت فجر اليوم عزلت أحياء من المدينة وحاصرت المنازل.

وأضافت ذات المصادر أن المدينة لم تكن معتادة على مثل هذه الكمية من الأمطار، وأنها غير جاهزة لهذه المياه.

وشهدت المدينة الشمالية من البلاد في الفترة الأخيرة موجة أمطار، تسببت في تسجيل أضرار مادية كبيرة داخل المدينة المنجمية، والتي تمثل منطقة اقتصادية هامة.