بير أم غرين.. توقيف شابين بحوزتهما 2.5 كلغ من المخدرات

أوقفت فرقة من الدرك الوطني في مدينة بير أم غرين، بولاية تيرس زمور أقصى الشمال الموريتاني ،اليوم الجمعة، شابين بحوزتهما كمية من المخدرات كانا يحاولان إدخالها لمدينة ازويرات عاصمة الولاية.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في الولاية، نقلا عن مصادر أمنية، أن فرقة الدرك أوقفت في البداية، أحد الشباب بحوزته 2.5 كلغ من المخدرات، كان ينوي نقلها لمدينة ازويرات.

وأضافت المصادر أن المشتبه به، بعد التحقيق معه أقر بأنها لشاب آخر، هو من طلب منه نقلها إلى ازويرات.

وأكدت المصار أن الدرك أوقف المشتبه به الثاني في إطار عملية التحقيق التي ماتزال جارية.