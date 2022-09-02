المنتخب الموريتاني يتأهل لنهائيات “الشان” 2023 بالجزائر

تأهل المنتخب الموريتاني للمحليين، اليوم الجمعة، إلى نهائيات أمم افريقيا للاعبين المحليين “الشان ” الجزائر 2023 بعد تجديد فوزه على غينيا بيساو بهدف دون رد.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين التى تستضيفها الجزائر مطلع عام 2023، جنبت المنتخب الموريتاني خوض الدور الأول من التصفيات، على مستوى المنطقة الإفريقية الأولى وتأهل مباشرة للدور الفاصل.

ويعد هذا التأهل لبطولة الشان هو الثالث في تاريخ المنتخب الموريتاني للمحليين، بعد المشاركة في نسختين سابقتين من لبطولة.

وستنظم نهائيات البطولة في الجزائر مطلع العام المقبل، وقررت الكاف مؤخرا، رفع عدد المنتخبات المشاركة بـ”الشان” لـ18 منتخبا، بدلا من 16 منتخبا كما كان معمولا به في السابق.