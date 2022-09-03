موريتانيا.. حزب “الإنصاف” يشكل لجنة جديدة لإعادة التأسيس

شكل حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، اليوم السبت، لجنة مكلفة بالإشراف على إعادة تأسيس الحزب، تتكون من رئيس ونواب للرئيس، وأعضاء، ومقرر مركزي، ومقررين مساعدين.

وجاء في المذكرة الصادرة عن الحزب، « استناد إلى النصوص المنظمة للحزب وإلى قرارات المكتب التنفيذي، تقرر بموجب هذه المذكرة إنشاء لجنة مكلفة بالإشراف على إعادة تأسيس حزب الإنصاف، وفقا للرؤية المنبثقة عن مؤتمره الأخير، المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2022 ».

وتتمثل مهام اللجنة الجديدة، في إعداد خارطة طريق لإعادة تأسيس الحزب وما يتطلبه ذلك من إصلاح وتقديمها لمصادقة المكتب التنفيذي.

وبحسب مذكرة الحزب الحاكم تشرف لجنة إعادة التأسيس على تنفيذ مختلف مراحل خارطة الطريق تحت رعاية هيئات الحزب المختصة : المجلس الوطني، المكتب التنفيذي، رئاسة الحزب، الأمانات، اللجان.

وتشير مذكرة الحزب إلى أن اللجنة تكلف باقتراح “كل الإجراءات الضرورية ليؤدي الحزب مهامه التقليدية في أحسن الظروف، وعلى رأسها التحضير المناسب للانتخابات المقبلة”.

وتتكون اللجنة التي يرأسها رئيس الحزب، محمد ماء العينين ولد أييه، من نواب للرئيس وأعضاء، جاءت على النحو التالي:

نواب الرئيس :

– محمد ولد بيها، أمين تنفيذي؛

– آتيي عبد الوهاب، أمين تنفيذي؛

– المختار اجاي، أمين تنفيذي؛

– سيد احمد ولد محمد، أمين تنفيذي؛

الأعضاء:

– با عصمان، أمين تنفيذي؛

– سيدني سوخنا، أمين تنفيذي؛

– سيد محمد ولد عابدين، أمين تنفيذي؛

– سيدي عالي ولد سيدي ببكر، عضو المجلس الوطني؛

– اسقير ولد حيمدون، عضو المجلس الوطني؛

– محمدن ولد حبيب الرحمن، عضو المجلس الوطني؛

– محمد الامين ولد اكي، عضو المجلس الوطني؛

– عبد المجيد ولد سيدي ولد الريحة، عضو المجلس الوطني؛

– المختار ولد خي، عضو المجلس الوطن؛

– لاله بنت الرشيد ولد صالح، نائب رئيسة اللجنة الوطنية للنساء؛

– سيد محمد ولد قابر، إطار حزبي؛

– بروفسور عبد الله ولد سيد عالي، إطار حزبي؛

– صمب تيام، إطار حزبي؛

– محمد الأمين ولد سيدي باب، إطار حزبي؛

– سيد أحمد ولد بنان، إطار حزبي؛

– المصطفى ولد سيداتي سيد سالم، إطار حزبي؛

– عبدولاي أمادو سي، إطار حزبي؛

– زينب بنت محمد عبد مولانا، إطار حزبي؛

– إدومو أحمد مزيد، إطار حزبي.

– فاطمة بنت محمد سالم لفرك، إطار حزبي؛

• المقرر المركزي:

– محمد ولد عبد الفتاح، إطار حزبي؛

• المقررون المساعدون:

– فاطم فال بنت اصوينع، عضو المجلس الوطني؛

– أمات بنت أونن، عضو المجلس الوطني؛

– هدى بنت باباه، عضو اللجنة الوطنية للنساء؛

– محمد يحي ولد السعيد، إطار حزبي؛

– بوسيف ولد سيد احمد، إطار حزبي؛

– أم الخيرى لاسانا اتراورى، إطار حزبي.