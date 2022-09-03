موريتانيا.. تهاطل أمطار متفاوتة على سبع ولايات

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، في موريتانيا، تهاطل كميات من الأمطار، في سبع ولايات.

ووفق الوزارة جاءت الأمطار المسجلة على النحو التالي:

الحوض الشرقي

امرج الخير ………………………………. 08 مم

اميلح الشرفه ………………………………. 40 مم

بقله ………………………………. 32 مم

الملس ………………………………. 31 مم

تارمنه 1 ………………………………. 27 مم

امبري الدلاح ………………………………. 23 مم

كوبيه ………………………………. 06 مم

المصكول لخظر ………………………………. 05 مم

راص الفيل ………………………………. 05 مم

عدل بكرو ………………………………. 04 مم

الحوض الغربي

ام لحبال ………………………………. 15 مم

بركني ………………………………. 39 مم

ازحافيه الغربيه ………………………………. 30 مم

كلب الحوليه ………………………………. 20 مم

لمغمظ ………………………………. 20 مم

لكراير ………………………………. 08 مم

كاعت التيدومه ………………………………. 07 مم

تامشكط ………………………………. 04 مم

الصط ………………………………. 62 مم

اشويف ………………………………. 20 مم

بغداد ………………………………. 20 مم

مسيل كرفافه ………………………………. 20 مم

كتول ………………………………. 15 مم

اطويل ………………………………. 14 مم

لعصابه

اكني اهلنوح ………………………………. 40 مم

لكران ………………………………. 38 مم

الرشيد ………………………………. 37 مم

انواملين ………………………………. 25 مم

وادالروظه ………………………………. 25 مم

كنديكت اهل اسويدات…………………. 25 مم

اقليك اهل الشيخ احمد ………………. 22 مم

ام اتويزيه ………………………………. 39 مم

المتريوقه ………………………………. 25 مم

اودي افلان ………………………………. 25 مم

كلى بلى افلان …………………………. 25 مم

ادويره التيدومه …………………………. 20 مم

كارا الله ………………………………. 17 مم

اكمامين ………………………………. 15 مم

الجيلاني ………………………………. 15 مم

كوجندي ………………………………. 15 مم

كلى بلى ………………………………. 15 مم

بوسريويل ………………………………. 15 مم

هامد ………………………………. 14 مم

حي كامه ………………………………. 12 مم

اشكيك سنديل ……………………. 12 مم

اولاد حم ………………………………. 10 مم

دار السلامه ………………………………. 10 مم

لكليبيه ………………………………. 06 مم

كنكوصه ………………………………. 02 مم

ام ادلي ………………………………. 25 مم

اشكاطد ………………………………. 12 مم

الدحاره ………………………………. 08 مم

لبراكنه

شكار ………………………………. 09 مم

بوحديده ………………………………. 07 مم

لعليبات ………………………………. 07 مم

الاك ………………………………. 02 مم

اتشيد ………………………………. 24 مم

بوكى ………………………………. 14 مم

ارويندي الطالب محمد ……………. 12 مم

بودجيري ………………………………. 10 مم

اتويجيري ………………………………. 09 مم

افدجيدجير ………………………………. 08 مم

روتي ………………………………. 08 مم

الجديده ………………………………. 08 مم

كورل همت …………………………. 07 مم

امبلاي ………………………………. 06 مم

اباي ………………………………. 06 مم

الدار الخظره ……………………. 06 مم

وابوندى …………………………. 05 مم

امكيرنات ………………………………. 04 مم

ادوبوكى ………………………………. 04 مم

دقفك ………………………………. 03 مم

الصايى ………………………………. 02 مم

مشروع اكوينيت …………………. 32 مم

لكليبات ………………………………. 23 مم

شلخت اسخيمات ………………. 20 مم

مقطع لحجار ………………………………. 15 مم

دجونابه ………………………………. 10 مم

تنزاه اولاد نقماش ……………………. 36 مم

بابابى ………………………………. 30 مم

المدرسه ………………………………. 24 مم

القوني ………………………………. 19 مم

اترارزه

بير اولاد عيس …………………………. 30 مم

بير القربان ………………………………. 30 مم

تيدررت ………………………………. 30 مم

معط ملان ………………………………. 30 مم

الميمون ………………………………. 25 مم

باب الفتح ………………………………. 20 مم

كرمدي ………………………………. 17 مم

البينه ………………………………. 15 مم

بتلميت ………………………………. 15 مم

ارشان ………………………………. 10 مم

القام الشمالي ……………………. 10 مم

ربينت اهل داود ………………………… 90 مم

اللكات ………………………………. 07 مم

لكصيبه 2 ………………………………. 06 مم

كيدي ماغه

ول امبني صونينكى …………………………. 20 مم

ول امبني ادباي ………………………………. 12 مم

واعرت اهل احميميد …………………………. 11 مم

واعرت اهل لكحل ………………………………. 10 مم

حاسي لعطش ………………………………. 10 مم

ارتمو ………………………………. 10 مم

تينل دجبايه ………………………………. 09 مم

تاشوط ………………………………. 07 مم

ابير افرا ………………………………. 75 مم

الشلخه الدخنه ………………………………. 45 مم

دجيو ………………………………. 40 مم

دافور ………………………………. 29 مم

بوكربه ………………………………. 28 مم

اندملي اهل موس ………………………………. 24 مم

لحرج دجام جام ………………………………. 20 مم

دقفك ابن وهيب ………………………………. 20 مم

اكوينيت ………………………………. 20 مم

بوعنز ………………………………. 20 مم

متعيلك المدن ………………………………. 17 مم

حسي القره ………………………………. 17 مم

لعوينات ………………………………. 16 مم

العداله ………………………………. 15 مم

متعيلك ادباي ………………………………. 14 مم

كرفافه ………………………………. 12 مم

لحرج المركز ………………………………. 12 مم

اويد اجريد ………………………………. 11 مم

ول ينج ………………………………. 10 مم

اويد امور ………………………………. 10 مم

بدجبايه ………………………………. 07 مم

امبيديع ………………………………. 03 مم

بتنده ………………………………. 17 مم

فيتاسه ………………………………. 17 مم

دجاكيلي ………………………………. 09 مم

كوراي ………………………………. 08 مم

الاسلام ………………………………. 07 مم

انشيري

اكليب لمرابط ………………………………. 50 مم

لحريشه ………………………………. 20 مم

اسميعه 1 ………………………………. 15 مم

ربط اهل كركوب …………………… 10 مم

لجواد ………………………………. 20 مم

تناكوط ………………………………. 18 مم