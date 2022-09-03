موريتانيا.. وفاة شخص وإصابة آخرين جراء السيول

اعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، في موريتانيا، وفاة شخص غرقا، في بلدية أغورط، بولاية لعصابة، وإصابة شخصين آخرين، في بلدية كنكي في ولاية كوركل، بسبب الأمطار والسيول.

الوزارة فى نشرتها اليومية الخاصة بالأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول، قالت إنها سجلت أضرارا ببعض المساكن في بلدية، سيلبابي، وأن السلططات أحصت الخسائر الموجودة هناك.

وبخصوص الوضعية في مدينة أكجكوجت، أوضحت الوزارة أن الجهود تتواصل “من أجل إعادة مركز الإستطباب الجهوي إلى وضعه الطبيعي، بعد تأثره بالأمطار الأخيرة”.

وأشارت إلى أن المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، وصل إلى المدينة مصحوبا بتعزيزات من عناصر التدخل والمعدات بهدف تسريع عمليات شفط المياه.

وتجاوزت حالات الوفاة والغرق في موريتانيا، منذ بدء موسم الأمطار أربعين شخصا، بالإضافة إلى إصابة العشرات وسقوط مئات المنازل والأعرشة، حسب النشرات اليومية التي تصدر عن وزارة الداخلية واللامركزية.