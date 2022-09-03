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وزارة الصحة: لم نسجل أي إصابة بـ”الكوليرا” في دار النعيم

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 دقيقة

نفت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم السبت، تسجيل حالات من مرض «الكوليرا» في مقاطعة دار النعيم شمالي العاصمة نواكشوط.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحالة الصحية للمواطنين في «ولاية نواكشوط الشمالية، وخصوصا في دار النعيم عادية».

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وأضافت أن المصالح الصحية «رفعت جاهزيتها و تأهبها من خلال طواقم صحية مداوِمة و  خمس سيارات إسعاف متأهبة».

وأشارت الوزارة إلى أن فرقا طبية تجري «جولات صحية مرتين يوميا بالمدارس التى تأوي بعض الأسر التى غمرت المياه منازلهم».

وأكدت المديرية الجهوية للصحة أن «جميع الحالات التى تستدعى المراقبة بالأسر المتواجدة بالمدارس  (النساء الحوامل..ذوى الأمراض المزمنة،..) تتم متابعتها بأقصى درجات الاحتياط» وفق تعبير الوزارة.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات تفيد بأن هناك حالات من الكوليرا مسجلة في دار النعيم، حيث توجد آلاف الأسر أجبرتها الأمطار الأخيرة على اللجوء للمدارس بعد أن غمرت مياه الأمطار منازلهم.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 دقيقة

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