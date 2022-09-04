لمدة ثلاثة أيام.. وزير الدفاع المالي يزور موريتانيا

وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي العقيد صاديرا كامرا، وذلك في مستهل زيارة عمل للبلاد تدوم ثلاثة أيام.

ومن المنتظر أن يعقد الوفد المالي، خلال اليوم الأول من الزيارة، جلسة عمل مع نظيره الموريتاني، ويزور وحدة عسكرية بنواكشوط، فيما سيزور غدا الاثنين الأركان العامة للجيوش، وأركان الدرك الوطني، وميناء الصداقة.

وتأتي زيارة الوزير في ظل تحركات لزعماء في دول الساحل، لنقاش الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة، بسبب الانتشار المتصاعد للجماعات المسلحة، خصوصا في مالي.

وكانت مالي قد انسحبت منتصف مايو الماضي من مجموعة الدول الخمس في الساحل، مبررة قرارها بتدخلات خارجية في سياسة المجموعة وقرارتها.