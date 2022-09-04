تهاطل أمطار على مناطق متفرقة في موريتانيا

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الأحد، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، تهاطل أمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وجاءت مقاييس الأمطار على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

اركن …………………………………………. 25 مم

كوصنه…………………………………………. 25 مم

لقظف…………………………………………. 09 مم

فصاله…………………………………………. 08 مم

باسكنو…………………………………………. 03 مم

لعصابه:

اقليك اتفاقات……………………………….. 15 مم

لمنيقعه………………………………………….15 مم

الكمبه…………………………………………. 12 مم

احسي الطين………………………………… 08 مم

الرك …………………………………………. 07 مم

ابروده…………………………………………. 04 مم

بومديد…………………………………………. 03 مم

لكديم…………………………………………. 03 مم

كوركول:

كيهيدي…………………………………………. 06 مم

نيرى والى …………………….……………… 06 مم

ادباي اهل اكلاي……………………………… 25 مم

امبود…………………………………………. 20 مم

دجيبابه…………………………………………. 20 مم

الحامظيه……………………………………… 15 مم

سيال اورومورو……………………………… 39 مم

سيال كابابى…………………………………… 15 مم

اكريجمه………………………………………… 14 مم

العكريش………………………………………… 12 مم

التوميات ……………………………………… 10 مم

ودجى بوصيابه……………………………… 09 مم

الطلحايه…………………………………………. 08 مم

ادجنكه…………………………………………. 08 مم

لكصيبه…………………………………………. 05 مم

اجريكايه…………………………………………. 05 مم

مفتاح الخير……………………………………. 05 مم

ول الرامي……………………………………… 04 مم

لبراكنه:

امبيديعه…………………………………………. 50 مم

امبان……………………………………………. 30 مم

سورى مالى…………………………………… 25 مم

ويندينك…………………………………………. 22 مم

لمبقدد…………………………………………. 19 مم

باكودين…………………………………………. 17 مم

بير اولاد ياره…………………………………… 17 مم

انيابينه…………………………………………. 14 مم

الليوى…………………………………………. 06 مم

بشامه…………………………………………. 04 مم

كيدي ماغه:

حاسي شكار…………………………………… 52 مم

ول امبني ادباي…………………………… 30 مم

ول امبني صونينكى……………………… 30 مم

اهل سالم………………………………………… 30 مم

الخشبايه……………………………………. 25 مم

واعرت اهل لكحل………………………… 23 مم

تاشوط……………………………………..… 22 مم

كلينكمو……………………………………… 22 مم

اهل دجا تو………………………………… 21 مم

اهل يربه…………………………………… 21 مم

تنل دجبايه………………………………… 19 مم

سيلبابي…………………………………… 16 مم

اهل صمب……………………………… 16 مم

اهل سيدي ول امبارك……………..… 15 مم

حمد الله…………………………………… 14 مم

دجللا………………………………………… 12 مم

دانكرمو…………………………………… 08 مم

احسي لعطش…………………………… 07 مم

فيتاسه……………………………………… 56 مم

برودي……………………………………… 49 مم

الاسلام…………………………………… 45 مم

اهل سكابه……………………………….. 35 مم

الجديده…………………………………… 35 مم

سلوقو……………………………………… 33 مم

الشيه 2…………………………………… 20 مم

كنكو ………………………………………… 20 مم

ازنيكي لعرب……………………………… 16 مم

بتنده………………………………………… 13 مم

المصكول…………………………………… 11 مم

اشكاطه…………………………………… 10 مم

الشيه 1……………………………………. 10 مم

قابو ………………………………………. 03 مم

كوراي………………………………………. 03 مم

اجار اهل عالي…………………………… 36 مم

اهل ابريك………………………………… 35 مم

ادجليبه…………………………………….. 30 مم

ول الامبني تادريصه………………… 25 مم

الطبال 4………………………………… 20 مم

اهل الحسن……………………………… 16 مم

دجكي……………………………………… 16 مم

انخيله 1……………………………………. 15 مم

عر……………………………………………. 14 مم

اكوينيت……………………………………. 13 مم

بوكربه……………………………………… 10 مم

ومبو…………………………………………. 07 مم