موريتانيا مرتاحة لتعيين السنغالي “باتيلي” مبعوثاً أمميا في ليبيا 

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، عن ارتياحها لتعيين السنغالي عبدولاي باتيلي، ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، مهنئة إياه على هذه الثقة المستحقة.

وقالت الخارجية في بيان لها إنها “تلقت بارتياح نبأ تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدولاي باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا”. وقدمت الخارجية التهنئة لباتيلي، على ما وصفتها بـ”الثقة المستحقة”، متمنية له “كل التوفيق في هذه المهمة الجليلة في خدمة الشعب الليبي الشقيق”. ودعت جميع الفرقاء الليبيين إلى “التعاون الكامل معه، وتغليب الحوار كسبيل أوحد لتخفيف التوترات وتجاوز العقبات الحالية وصيانة المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق” حسب تعبيرها.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت الماضي، الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا.

وسبق لباتيلي تولي منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد في مالي “مينوسما” بين عامي 2013 و2014، كما شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام بأفريقيا الوسطى، ثم رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الغابون خلال الفترة ما بين 2014 و2016.

وعمل باتيلي عام 2018 مستشاراً خاصاً للأمين العام مكلفا بملف مدغشقر، قبل أن يعمل عام 2019 خبيرا مستقلا مكلفا بالمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة بغرب أفريقيا.

وسبق لعبد الله باتيلي، الترشح للرئاسة في السنغال عامي 1993 و2007، وتم انتخابه عام 1993 لعضوية الجمعية الوطنية (البرلمان) وأعيد انتخابه عام 1998.