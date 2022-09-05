App Store
أخبار

الكويت تعزي موريتانيا في ضحايا الفيضانات

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

قدمت دولة الكويت اليوم الاثنين، التعزية لموريتانيا في ضحايات الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، فقد بعث رئيس الوزارء أحمد نواف الأحمد الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمنها تعزية في ضحايا الفيضانات.

وأضافت الوكالة، أن رئيس الوزراء الكويتي، قدم “خالص تعازيه وصادق مواساته لولد الغزواني بعد الأمطار التي شهدتها مناطق واسعة من موريتانيا وخلفت عدة ضحايا”.

وتجاوزت حالات الوفاة الناتجة عن حالات الغرق في موريتانيا، منذ بدء موسم الأمطار أربعين شخصا، بالإضافة إلى إصابة العشرات وسقوط مئات المنازل والأعرشة، حسب النشرات اليومية التي تصدر عن وزارة الداخلية واللامركزية.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

وزارة الإسكان تقيم الأشغال المنجزة في سفارة موريتانيا بالنيجر

منذ ساعة واحدة

موريتانيا مرتاحة لتعيين السنغالي “باتيلي” مبعوثاً أمميا في ليبيا 

منذ 3 ساعات

الحكومة: أنشأنا قنوات ومنافذ لتصريف المياه في الأحياء المتضررة

منذ 13 ساعة

نواكشوط.. وزير الدفاع المالي يزور وحدة خاصة بمكافحة “الإرهاب”

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى