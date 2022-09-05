الكويت تعزي موريتانيا في ضحايا الفيضانات

قدمت دولة الكويت اليوم الاثنين، التعزية لموريتانيا في ضحايات الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، فقد بعث رئيس الوزارء أحمد نواف الأحمد الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمنها تعزية في ضحايا الفيضانات.

وأضافت الوكالة، أن رئيس الوزراء الكويتي، قدم “خالص تعازيه وصادق مواساته لولد الغزواني بعد الأمطار التي شهدتها مناطق واسعة من موريتانيا وخلفت عدة ضحايا”.

وتجاوزت حالات الوفاة الناتجة عن حالات الغرق في موريتانيا، منذ بدء موسم الأمطار أربعين شخصا، بالإضافة إلى إصابة العشرات وسقوط مئات المنازل والأعرشة، حسب النشرات اليومية التي تصدر عن وزارة الداخلية واللامركزية.