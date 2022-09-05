وزارة الإسكان تقيم الأشغال المنجزة في سفارة موريتانيا بالنيجر

تفقد الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدأحمد ولد بنان، المبنى الجديد لسفارة موريتانيا لدى دولة النيجر، مع انتهاء الأشغال فيه.

وحسب ما أعلنت الوزارة، فقد مثلت الزيارة فرصة لتقييم الأشغال المنجزة، وإعطاء الملاحظات النهائية استعدادا للاستلام الأولي للمنشأة، التي تضم مبنى للسفارة على مساحة 1309 أمتار، وسكن للسفير على مساحة 793مترا مربعا.

وأضافت الوزارة في منشور لها أن “هذه المنشأة، تدخل إضافة إلى عديد السفارات الأخرى، قيد الإنشاء أو المبرمجة، في إطار برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضي بإنشاء مقرات لائقة للسفارات والقنصليات في الخارج، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها في تمثيل مصالح الدولة، وخدمة الموريتانيين في الخارج” حسب عبيرها.

وكان الأمين العام مرفوقا بمدير المباني والتجهيزات العمومية إبراهيم ولد اسغير، والمستشار الأول لدى سفارتنا في نيامي سيدي محمد يوسف التاه.