تهاطل أمطار متفاوتة على ثلاث ولايات في موريتانيا

سجلت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، تهاطل أمطار على مناطق في ثلاث ولايات من البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ووفق شبكة الاتصال الإداري بالوزارة، فإن مقاييس المطر جاءت على النحو التالي:

كوركول:

توفوندى سيفى …………………………………………… 32 مم

ارويبينه ………………………………………………………20 مم

توكومادي ……………………………………………………….20 مم

مدن لسياد ………………………………………………17 مم

كورل اتشرنه ……………………………………………….15 مم

دندي ………………………………………………………..15 مم

بتك اهل اليماني…………………….……………………… 34 مم

اندجاجبني الشرفه…………………………………………… 30 مم

اهل سالم …………………………………………………… 30 مم

اندجاجبني كانديكا…………………………………………… 28 مم

بتك اهل عالي …………………………………………… 20 مم

دولل………………………………………………………………..36 مم

لبودو………………………….…………………………………..30 مم

امباركو …………………………………………..…………25 مم

اتويجيله …………………………………………… 25 مم

بيلكه …………………………………………… 25 مم

مقامه …………………………………………… 20 مم

ضاو …………………………………………… 20 مم

صانييى …………………………………………… 20 مم

تولل …………………………………………… 15 مم

كومبو …………………………………………… 10 مم

تبيت …………………………………………… 10 مم

لبراكنه:

لبودو …………………………………………… 40 مم

الشام …………………………………………… 13 مم

ول بيرم …………………………………………… 07 مم

سنتشان …………………………………………… 07 مم

دار البركه …………………………………………… 06 مم

امكيرنات …………………………………………… 04 مم

كيدي ماغه:

الكتان …………………………………………… 30 مم

الشيه 2 …………………………………………… 26 مم

بؤته …………………………….……………………….10 مم

اهل عالي الجديه…………………………………… 40 مم