“التآزر” توزع 50 مليون أوقية على ألف أسرة في نواكشوط

وزعت المندوبية العام للتضامن ومكافحة الإقصاء “التآزر” اليوم الاثنين، 50 مليون أوقية قديمة على ألف أسرة، متضررة من الأمطار في مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الشمالية.

وقال المندوب العام محمد عالي ولد سيدي محمد، إن هذه المقاطعة “شكلت استثناء حيث لم يغادر المتضررون منازلهم، حيث قامت المندوبية وبالتعاون مع السلطات الإدارية والبلدية المحلية بإحصاء ميداني للمتضررين”.

وأضاف ولد سيدي محمد، أن السلطات وضعت إحصائية المتضررين، “في قوائم دقيقة وشفافة لتمكينهم من الاستفادة من التدخلات التي تنفذها المندوبية لصالح المواطنين في هذه الظرفية الخاصة”.

وأشار المندوب العام إلى أن الفيضانات والسيول ومياه الأمطار “تجتاح اليوم كل دول المعمورة من حولنا وأن موريتانيا ليست استثناء وهو ما يتطلب التفكير الجاد في وضع خطط دقيقة ومدروسة لمعالجة الوضع القائم والخروج من هذه الظرفية الخاصة بأفضل الطرق” وفق تعبيره.

وتعاني أحياء من العاصمة نواكشوط، من مخلفات الأمطار، حيث حاصرت المياه أغلب الأحياء السكنية، وأجبرت عددا من الأسر على مغادرة منازلها واللجوء إلى المدارس، بعد الأمطار القوية التي تهاطلت على العاصمة في الفترة الأخيرة.