موريتانيا.. توقعات بتهاطل أمطار وارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا، توقعها تهاطلات مطرية خفيفة إلى متوسطة، على أقصى جنوب شرق الحوض الشرقي تحديدا مناطق (فصالة ـ عدل بݣرو ـ باسكنو)، خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن درجات الحرارة ستعرف ارتفاع خلال اليومين المقبلين، على عموم التراب الوطني، بينما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على كل من ولايات داخلت انواذيبو و اينشيري، وشرق آدرار، وشمال تيرس الزمور.

وبخصوص الطقس في مدينة نواكشوط، “ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية إلى شمالية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، هذا وستكون السماء صافية” حسب هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف بيان الهيئة “وضعية البحر فسيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الساحل الشمالي والجنوب الغربي، وسيتراوح علو موجه ما بين (1٫25م إلى2,5م)”

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة:

بير أم ٱݣرين…20-40° – 20/38°

ازويرات…………26-43° – 25/41°

اوجفت…….31/44° – 28/45°

شنقيط……28/42° – 27/42°

اطار………30/44° – 28/44°

وادان……….29/43° – 28/39°

اݣجوجت…31/45° – 29/45°

انواذيب……24/32° – 23/32°

انواكشوط…….28/33° – 27/44°

بوتلميت………26/41° – 27/43°

ٱلاگ………26/37° – 27/41°

مگطع لحجار…27/42 – 26/40°

بوݣي…..27/40° – 26/40°

روصو……27/37° – 26/39

كيهيدي…27/39° – 26/38°

مقامة……26/38° – 26/37°

امبود……27/38° – 26/37°

سيلبابي…26/37° – 26/36°

كيفة……27/39° – 26/37°

كنكوصة…27/38° – 26/36°

باركيول…27/40° – 27/38°

تجگجة…28/42° – 26/42°

تيشيت…30/45° – 28/42°

لعيون…..28/41° – 27/38°

النعمة…..27/40° – 27/38°

ولاته….28/42° – 28/39°.