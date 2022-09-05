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أمبود.. وفاة سيدة بسبب انهيار بيتها إثر الأمطار

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
أرشيف ـ تضرر منازل بسبب الأمطار ـ صحراء ميديا

أعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، في موريتانيا، اليوم الاثنين، وفاة سيدة بقرية يرلابه ببلدية تابعة لمقاطعة امبود، بسبب انهيار بيت طيني، إثر تهاطلات مطرية، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

اللجنة في نشرتها اليومية، قالت إنها سجلت سقوط 3 منازل وتضرر قاعات دراسية، في إحدى القرى التابعة للمقاطعة، بالإضافة إلى تضرر بيوت ومدارس في تجمعات سكنية بولاية كوروكل.

وفي ولاية اترارزة أوضحت اللجنة أنها لاحظت ارتفاع منسوب مياه النهر إلى 4 متر و55 سم.

وفيما يتعلق بمدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري، قالت اللجنة إن السلطات زارت المستشفى الذي غمرته المياه للتأكد من مدى جاهزيته لاستقبال المرضى”.

وعاينت السلطات وفق نشرة اللجنة عمليات شفط المياه والأعمال الجارية في قناة توجيه وصرف مياه الأمطار عن المدينة، التي اعتبرها السكان مدينة “منكوبة” بسبب الأمطار القوية التي سجلتها مؤخرا.

 

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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