الإمارات تكشف عن تسهيلات للأجانب تتعلق بالإقامة

كشفت الإمارات العربية المتحدة، عن تعديلات تتعلق بدخول وإقامة الأجانب وأفراد عائلاتهم، ومدة بقائهم داخل الدولة بعد انتهاء إقاماتهم أو إلغائها، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات فإن اللائحة الجديدة، تتضمن “منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة”.

وأشارت إلى أن من أبرز تلك التعديلات “الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة”.

وقال خميس الكعبي، مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إن “الإقامة الخضراء تشمل ثلاثة أنواع من الفئات أو الإقامات، هي: الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعامل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى”.

وأضاف أنه “تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل في الإمارات، وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة”.