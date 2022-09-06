“الأمن الغذائي” توزع مساعدات على المتضريين من الأمطار باكجوجت

وزعت مفوضة الأمن الغذائي مساعدات على الأسر المتضررة من الأمطار،التي شهدتها مدينة اكجوجت عاصمة ولاية إينشيري، تستفيد منها أكثر من 500 أسرة في المدينة.

وتشمل المساعدات توزيع عشرات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية، كالأرز والسكر وزيت الطهي والتمور، بالإضافة للخيم والأغطية.

وقالت مفوضية الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، إن “المفوضية وبفضل جاهزيتها، واكبت بالمساعدات، جميع المواطنين المتضررين من الأمطار خلال الموسم الحالي على عموم التراب الموريتاني”.

وأضافت أن “المفوضية لن تدخر أي جهد في سبيل مساعدو ومؤازرة المواطنين في مثل هذه الظروف، مشيرة إلى أن لوائح المتضررين التي وصلت المفوضية عن طريق السلطات الإدارية، قد تمت تلبية جميع احتياجاتها من المساعدات.

وعبرت بنت خطري عن جاهزية المفوضية لمساعدة أي متضررين آخرين حين تبلغها السلطات الإدارية، بحجم الأضرار وتحديد المتضررين بشكل ميداني.

وزارت مفوضة الأمن الغذائي مركزي إيواء المتضررين من الأمطار، في مدرسة تكوين المعلمين، والمدرسة رقم 9 في المدينة، وحي الترحيل أحد الأحياء الأكثر تضررا من مياه الأمطار في المدينة .