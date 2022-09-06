أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بموجب مرسوم رئاسي تم تعيين الدكتور مولاي ولد محمد لقظف أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

ويخلف ولد محمد لقظف في المنصب المهندس يحيى ولد أحمد الوقف، الذي تولى المنصب منذ عدة أشهر فقط.

وسبق لولد محمد لقظف أن شغل منصب الوزير الأول في الفترة من 2008 وحتى 2014، خلال المأمورية الأولى من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وطرح اسمه بقوة خلال الانتخابات الرئاسية الماضية (2019) كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولكنه تراجع ودعم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويأتي هذا التعيين بعد لقاء جمع ولد محمد لقظف بولد الغزواني في القصر الرئاسي، قبل عدة أيام.