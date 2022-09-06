ولد الغزواني يجري تعديلا جزئيا على الحكومة (أسماء)

أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى تعديلا جزئيا على الحكومة، شمل ثمانية حقائب وزارية.

التعديل الذي تم باقتراح من الوزير الأول محمد ولد بلال، جاء على النحو التالي:

آدما بوكار سوكو، وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي،

المختار أحمد يدالي، وزير للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة،

يحي ولد أحمد الوقف، وزيرا للزراعة

ابراهيم فال ولد محمد لمين، وزيرا للتنمية الحيوانية

انيانغ مامودو، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني

الناني ولد اشروقه، وزيرا للتجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة

محمد ولد اسويدات، وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

لاليا علي كامارا، وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة