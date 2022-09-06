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بعد التعديل الجزئي.. الحكومة تؤجل اجتماعها إلى الخميس

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
واجهة القصر الرئاسي - نواكشوط

أفادت مصادر خاصة لـ«صحراء ميديا» أن الحكومة قررت تأجيل اجتماعها الأسبوعي إلى بعد غد الخميس، بعد التعديل الجزئي الذي أجري عليها اليوم الثلاثاء.

وتقول ذات المصادر إن الحكومة ستعقد اجتماعها بعد غد الخميس، للتعارف بين الوافدين الجدد وأعضاء الحكومة الآخرين.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أجرى مساء اليوم، تعديلا جزئيا على حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، وهو التعديل الذي أعاد إلى الفريق الحكومي الدكتور مولاي ولد محمد لقظف، وزيرا أمينا عامًا لرئاسة الجمهورية.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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